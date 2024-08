Paris. - Ganz sicher war dieser Moment der Schlüsselmoment in ihrer Karriere. Damals, als die kleine Miriam Butkereit in einem Wettkampf um Bronze zurücklag. Als sie fortan nur angriff. Bis die Gegnerin weinend die Matte verließ. Seitdem könne sie Judo nicht mehr wegdenken. Nun also hat die 30-Jährige Silber gewonnen bei den Sommerspielen, ihre erste Medaille bei einem großen Event. Jedenfalls begreift sie diese Farbe allmählich als Gewinn.

