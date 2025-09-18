Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Der Heimbonus half dem Nietlebener SV Askania 09 (Flex) am Sonntag nicht, als er sich vor 35 Zuschauern mit 0:2 (0:1) gegen die SG Buna Halle-Neustadt verabschieden musste.

Halle/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Lucas Brüske. Der Trainer von Nietleben musste sein Team bei einer 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Halle-Neustadt beobachten.

Es waren schon 29 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Mohamad Saleh Abdulhamid für Halle-Neustadt traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 3

Nietlebener SV Askania 09 (Flex) liegt 0:2 zurück – 67. Minute

In Minute 67 fiel der finale Treffer der Partie. 22 Minuten nach Anpfiff gelang es Abdulhamid, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:2 auszubauen (67.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SG Buna Halle-Neustadt wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Nietlebener SV Askania 09 (Flex) beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – SG Buna Halle-Neustadt

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Rosenheinrich (40. Scharschuh), Preuß, Ruppe, Blautzik, Schütze (46. Wonnay), Möhwald, Wendt, Neutag, Forisch (46. Zeug), Silber

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Dong, Ballhaus, Seym, Vernau (80. Phung), Taher, Abdulhamid, Ali (73. Hamo), Riethe, Ivanko, Solyman

Tore: 0:1 Mohamad Saleh Abdulhamid (29.), 0:2 Mohamad Saleh Abdulhamid (67.); Schiedsrichter: Timon Herrmann (Halle Saale); Zuschauer: 35