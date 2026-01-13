Magdeburg - Seit Dienstag ist es offiziell: Der Bob- und Schlittenverband (BSD) hat fünf Athleten aus Sachsen-Anhalt für die Olympischen Spiele in Italien (6. bis 22. Februar) vorgeschlagen, die durch den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) bestätigt werden müssen. Die endgültige Nominierung erfolgt am 20. Januar.

RENNRODELN

Toni Eggert, der am Montag bereits bei der Olympia-Einkleidung des deutschen Teams in München weilte, sieht seinen vierten Winterspielen entgegen, zwei Olympia-Medaillen hat er bereits gewonnen: Bronze 2018 in Pyeongchang (Südkorea), Silber 2022 in Peking (China). Immer mit Sascha Benecken als Sozius auf dem Doppelsitzer. Nachdem der Ilsenburger zwischenzeitlich die Karriere beendet und als Trainer in den USA gearbeitet hatte, kehrte er zum Winter 2024/25 zurück in den Eiskanal. Der Perfektionist beim Schlittenbau und in der Bahn hatte seine Lust auf Erfolge längst nicht verloren. Und auf eine Olympia-Medaille ebenso wenig. Mit Florian Müller engagierte er einen neuen Sozius, der bis dato im Einzel unterwegs war. Beide arbeiten vor allem an der Qualität ihres Starts. In dieser Saison sind sie zu einem Weltcup-Sieg in Park City (USA) gerauscht.

BOBANSCHUB

„Ich bin happy, wir sind happy“, freute sich Birk Lösche, der Landesstrainer und Coach der MSC-Anschieber, als er von diesem Vorschlag erfuhr: Sein Schützling Talea Prepens darf sich erstmals bei Olympischen Spielen beweisen. Die 24-jährige Leichtathletin aus dem Team von Kim Kalicki hat dabei die so erfahrene Leonie Fiebig aus dem Schlitten verdrängt. Und sie reist nicht allein unter MSC-Flagge nach Italien. Tim Becker, 23, wird als Ersatzmann der deutschen Bobmannschaft die Wettbewerbe in Cortina begleiten. Auch für ihn sind es die ersten Spiele.

Vom SV Halle indes haben es erwartungsgemäß die Routiniers geschafft: Alexander Schüller (bei Francesco Friedrich) und Thorsten Margis, die bereits bei Winterspielen mit Gold glänzen durften. Der inzwischen 36-jährige Margis schob Friedrich bei allen vier Olympiasiegen an, hat das Team aber verlassen, weil die Chemie zwischen dem Piloten und dem Anschieber nicht mehr gepasst hatte. Diesmal sitzt Margis im Schlitten von Johannes Lochner.