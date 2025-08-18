Am kommenden Sonntag entscheidet sich zwischen Halle und Magdeburg die Deutschland Tour 2025. Ex-Profi Jens Voigt im Volksstimme-Interview über die Vorzüge der Rundfahrt, Superstar Lipowitz und seine persönliche Aufgabe im Rahmenprogramm.

Radsport-Legende Jens Voigt (rechts) versucht, im Rahmenprogramm der Deutschland Tour Kindern den Spaß an der Bewegung zu vermitteln.

Magdeburg/Halle - Jens Voigt ist einer der bekanntesten Radsportler, die Deutschland je hervorgebracht hat. Der heute 53-Jährige gewann zwei Etappen bei der Tour de France, trug einmal das Gelbe Trikot, war mit 17 Teilnahmen bis 2018 Rekord-Teilnehmer der Frankreich-Rundfahrt. Die Deutschland Tour, die am Sonntag in Magdeburg endet, gewann der Mecklenburger in seiner Karriere zweimal. Heute ist er einer ihrer Botschafter und hat mit Volksstimme-Redakteur Tobias Haack über das Rennen, Superstar Florian Lipowitz und seinen sehr persönlichen Bezug zu Sachsen-Anhalt gesprochen.