Ramona/Magdeburg - Die erfüllte Direktnorm allein reicht natürlich nicht, um bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft im September in Tokio zu starten: „Er muss noch den ersten oder zweiten Platz bei den deutschen Meisterschaften belegen, dann ist er durch“, sagte Jörg Schulte, der Trainer des SCM-Diskushünen Henrik Janssen. In Dresden werden am ersten August-Wochenenende die nationalen Meister gesucht. Die Vergabe des dritten WM-Tickets wird dann über das beste Saisonergebnis entschieden.

