Zum Saisonabschluss im Herrenkrug feiert die Volkssolidarität ihren 80. Geburtstag, wird mit garantierte Auszahlung gewettet – und trifft die absolute Elite im deutschen Galopp aufeinander.

Rasant und spannend wird es auch zum Saisonabschluss im Herrenkrug zugehen.

Herrenkrug - Sie wollen Galopp, sie erhalten den Renntag in Magdeburg. Einer von deutschlandweit vier an diesem Wochenende, denn auch in Leipzig, in Köln und in Düsseldorf wird spannender Reitsport geboten. Aber in Magdeburg, im Herrenkrug, zum Saisonabschluss, da trifft sich die Elite des Pferderennsports, da kämpfen der Führende im Jahres-Championat, Thore Hammer-Hansen aus Dänemark, und der Dessauer René Piechulek, der gerade in Baden-Baden „alles abgeräumt hat“, so Heinz Baltus, um den Sieg.