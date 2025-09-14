Der letzte Renntag lockt 7.000 Besucher in den Herrenkrug. Sie bejubeln einen Überraschungssieger und einen Publikumsliebling.

Herrenkrug - Lukas Märtens hat nach eigenem Bekunden „keine Ahnung vom Pferdesport“, trotzdem hat er sich am Sonnabend auf der Galopp-Rennbahn im Herrenkrug ins Wettbüro gewagt. Im neunten und letzten Lauf des sonnigen Tages vor circa 7.000 Zuschauern setzte der 23-jährige Schwimmer vom SC Magdeburg bei seinem ersten Besuch überhaupt auf Hazim mit dem Sieger des deutschen Derbys im vergangenen Jahr - Thore Hammer-Hansen. „Ich hatte mir ein paar Tipps eingeholt“, sagte er mit einem Lächeln, während die Pferde dem Ziel entgegengaloppierten. Aber nicht Hazim – der Dritter wurde - krönte sich zum Sieger, sondern Elegant Lips mit Jockey Michal Abik. Und das sehr überlegen. Märtens, der Olympiasieger und Weltmeister, konnte es verschmerzen. Dafür durfte er selbst noch viele Erinnerungsbilder mit seinen Fans knipsen.