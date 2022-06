Rodler Toni Eggert erobert Olympia-Bahn von Yanqing mit Rekordzeit

Yanqing/Magdeburg - Toni Eggert und sein Sozius Sascha Benecken sind am Sonnabend mit der schnellsten Zeit in die Bahnhofshalle von Yanqing eingefahren. Anders ist dieses Bauwerk nicht zu bezeichnen. Alles wirkt so überdimensional mit den großen und verglasten Gebäuden links und rechts des Eiskanals, in dem im kommenden Februar die Sieger der Olympischen Winterspiele ermittelt werden. Es fehlen nur noch der Zeitungskiosk, das Café oder der Fahrkartenschalter. Aber das Ticket für das Ringefestival, daran besteht kein Zweifel, werden die Weltmeister Eggert und Benecken auch so lösen – sie haben Yanqing beim ersten Härtetest mit neuem Bahnrekord von 58,793 Sekunden erobert.