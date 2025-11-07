Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Dies gilt für die SBB Baskets derzeit in extremer Form.

Zeigte bei seiner Premiere für die SBB Baskets direkt sein Können: Michael Hughes.

Bayreuth/Magdeburg - Nicht mal 48 Stunden nach dem hochdramatischen Spiel in Bayreuth wird der Abstiegskampf-November für die SBB Baskets am Montag (19.30 Uhr) bei den Rhein-Stars Köln weitergehen. Eine „Herausforderung“ nannte Coach Eiko Potthast die zwei Partien in kurzer Zeit schon vor der Begegnung am Freitagabend. Da konnte noch keiner erahnen, wie denkwürdig es vor rund 2.000 Zuschauern – darunter ein paar passioniert trommelnde Gästefans – in Bayreuth hergehen wird.