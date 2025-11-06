An diesem Freitag spielen die SBB Baskets in Bayreuth, also bei einem direkten Kontrahenten aus dem Tabellenkeller. Die Partie ist der Auftakt bedeutsamer Wochen.

Eiko Potthast und seine Akteure wollen im November möglichst häufig ganz wertvolle Zähler für die SBB Baskets holen.

Magdeburg - Eine Woche nach dem Halloween-Spiel gegen Primus Hagen starten die SBB Baskets nun in den November. Es wird ein heftiger Monat! Denn dieser steht für die Sachsen-Anhalter, die auf Platz 17 rangieren und somit Vorletzter sind, maximal im Zeichen des Abstiegskampfs. So duelliert sich die Mannschaft von Trainer Eiko Potthast im November gleich viermal und ausschließlich mit Konkurrenten um den Zweitliga-Klassenerhalt. Folglich spricht der Headcoach von „sehr wichtige Wochen“.