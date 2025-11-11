weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
NUN heimsieg ALS Ziel Nach Befreiungsschlag sind die SBB Baskets hungrig auf eine Positiv-Serie 

In Folge des verdienten und so wichtigen Erfolgs in Köln möchten die SBB Baskets die kommenden Wochen konstanter punkten. Bereits in wenigen Tagen sollen die nächsten Zähler her. 

Von Yannik Sammert Aktualisiert: 11.11.2025, 16:03
Die SBB Baskets um Trey Stewart packten defensiv entschlossen zu in Köln.
Magdeburg - Headcoach Eiko Potthast ballte nach dem 80:72-Sieg der SBB Baskets in Köln die Siegerfaust. Kapitän Alieu Ceesay – der bei der Partie wie Martin Bogdanov wieder mal klasse anführte – lächelte begeistert. „Dass wir das hinbekommen haben, ist bombastisch“, frohlockte Potthast nach dem Premiere-Auswärtserfolg im Unterhaus und dem ersten Sieg nach fünf Niederlagen.