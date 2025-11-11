Liveticker
NUN heimsieg ALS Ziel Nach Befreiungsschlag sind die SBB Baskets hungrig auf eine Positiv-Serie
In Folge des verdienten und so wichtigen Erfolgs in Köln möchten die SBB Baskets die kommenden Wochen konstanter punkten. Bereits in wenigen Tagen sollen die nächsten Zähler her.
Aktualisiert: 11.11.2025, 16:03
Magdeburg - Headcoach Eiko Potthast ballte nach dem 80:72-Sieg der SBB Baskets in Köln die Siegerfaust. Kapitän Alieu Ceesay – der bei der Partie wie Martin Bogdanov wieder mal klasse anführte – lächelte begeistert. „Dass wir das hinbekommen haben, ist bombastisch“, frohlockte Potthast nach dem Premiere-Auswärtserfolg im Unterhaus und dem ersten Sieg nach fünf Niederlagen.