Basketball - 2. Liga Pro A SBB Baskets vor Weihnachten mit guten Aussichten
Die SBB Baskets Wolmirstedt müssen vor Weihnachten einen Doppelspieltag in der 2. Liga Pro A absolvieren. Gegen zwei Gegner auf Augenhöhe winken noch einmal wichtige Punkte im Abstiegskampf.
18.12.2025, 11:00
Wolmirstedt - Alles andere als besinnlich wird das vierte Adventswochenende für die SBB Baskets Wolmirstedt. Während in anderen Sportarten schon die Füße hochgelegt und die Vorweihnachtszeit genossen werden können, geht es für den Zweitliga-Aufsteiger nochmal um wichtige Punkte im Abstiegskampf - und das gleich doppelt.