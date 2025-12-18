Die SBB Baskets Wolmirstedt müssen vor Weihnachten einen Doppelspieltag in der 2. Liga Pro A absolvieren. Gegen zwei Gegner auf Augenhöhe winken noch einmal wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Michael Hughes hat mit den SBB Baskets vor Weihnachten noch einmal die Chance, Big Points zu sammeln.

Wolmirstedt - Alles andere als besinnlich wird das vierte Adventswochenende für die SBB Baskets Wolmirstedt. Während in anderen Sportarten schon die Füße hochgelegt und die Vorweihnachtszeit genossen werden können, geht es für den Zweitliga-Aufsteiger nochmal um wichtige Punkte im Abstiegskampf - und das gleich doppelt.