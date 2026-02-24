weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
ein echter hammer! Trennung möglich: Endet die Ära Potthast bei den SBB Baskets?

Was jüngst noch äußerst unwahrscheinlich schien, könnte tatsächlich geschehen: Vielleicht wird Eiko Potthast mit sofortiger Wirkung nicht mehr die SBB Baskets trainieren. 

Von Yannik Sammert Aktualisiert: 24.02.2026, 17:02
Seit vielen Jahren ist der Name Eiko Potthast eng mit den SBB Baskets verbunden.
Seit vielen Jahren ist der Name Eiko Potthast eng mit den SBB Baskets verbunden. (Foto: Imago Images/Zoonar)

Magdeburg - Die zwei Niederlagen am vergangenen Doppelspieltag-Wochenende haben die SBB Baskets heftig niedergeschmettert. Trainer Eiko Potthast wollte am Montag anders als sonst nicht mit der Volksstimme sprechen.