Was jüngst noch äußerst unwahrscheinlich schien, könnte tatsächlich geschehen: Vielleicht wird Eiko Potthast mit sofortiger Wirkung nicht mehr die SBB Baskets trainieren.

Trennung möglich: Endet die Ära Potthast bei den SBB Baskets?

Seit vielen Jahren ist der Name Eiko Potthast eng mit den SBB Baskets verbunden.

Magdeburg - Die zwei Niederlagen am vergangenen Doppelspieltag-Wochenende haben die SBB Baskets heftig niedergeschmettert. Trainer Eiko Potthast wollte am Montag anders als sonst nicht mit der Volksstimme sprechen.