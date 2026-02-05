Vor dem Saisonauftakt bei den Eisbären Bremerhaven hofften die SBB Baskets auf ein schönes Spieljahr. Es kam anders. Jetzt steht das erneute Duell gegen die Norddeutschen an.

SBB Baskets sind keine positive Saison-Überraschung – aber wollen nun überraschend siegen

Die SBB Baskets befinden sich ganz weit davon weg, aufgrund der unschönen Tabellenlage aufzugeben.

Magdeburg - Vor vier Monaten starteten die SBB Baskets in die Saison nach dem Aufstieg. Am 27. September ging die Herausforderung 2. Bundesliga Pro A mit der Partie bei den Eisbären Bremerhaven los. Headcoach Eiko Potthast betonte damals vor dem Auftakt: „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir positiv überraschen können“ in der Saison. An diesem Freitag (19.30 Uhr/Sporteurope.TV) steht in der Magdeburger Lakenmacher-Halle das Rückspiel gegen Bremerhaven an.