Die SBB Baskets starten als Underdog in die Pro A. Wir schauen uns die zweite Liga, den Kader der Sachsen-Anhalter, das Saisonziel und den ersten Kontrahenten Bremerhaven an.

Bereits sieben Jahre coacht Eiko Potthast die Mannschaft, die ihre Heimpartien von nun an in Magdeburg austrägt.

Magdeburg - Es ist so weit: Die SBB Baskets starten in ihre erste Saison als Zweitligist. Beim Aufsteiger freuen sie sich sehr auf den Auftakt am Sonnabend bei den Eisbären Bremerhaven (18.30 Uhr), die Heimpartie am 3. Oktober gegen Karlsruhe in Magdeburg (gleiche Uhrzeit) und insgesamt das Spieljahr. „Wir haben extrem Bock, uns auf einem anderen Level zu messen“, betont Coach Eiko Potthast. Die Volksstimme blickt so kurz vor dem Saisonauftakt auf die Situation des Vereins.