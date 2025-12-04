An diesem Freitag geht es für die SBB Baskets nach freien Tagen wieder um Zweitliga-Punkte. Profitiert der Aufsteiger direkt bei einem Topteam von einer Anpassung?

Mit dieser Veränderung wollen die SBB Baskets aus der heiklen Lage rauskommen

Magdeburg - Nach nur zwei Siegen in den ersten zehn Saisonspielen war den SBB Baskets klar: Sie müssen was ändern. Der Zweitliga-Aufsteiger hatte Steigerungspotenzial in der Offensive ausgemacht. Schließlich hatten die Wolmirstedter zu wenige Würfe im Korb platziert. In der nun endenden Länderspielpause widmeten sich die Baskets dem Problem. Und Trainer Eiko Potthast sieht sein Team dabei „auf einem guten Weg“.