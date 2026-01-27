Das Comeback von Modestas Paulauskas war eine der unglaublichen Geschichten des Spiels zwischen den SBB Baskets und den Rhein-Stars Köln. Was der erfahrene Akteur im Interview zu seinem Einsatz sagt.

Paulauskas: "Auch wenn ich nur noch ein Bein hätte, würde ich mein Bestes geben."

Hatte nicht mal ein eigenes Jersey, sondern trug das des verletzten Benjamin Koppke: Modestas Paulauskas.

Magdeburg - Entspannt hat sich die Lage bei den SBB Baskets über das Wochenende beileibe nicht. Nachdem beim herben 89:93-Rückschlag am Freitag gegen Köln bereits vier Akteure über Symptome wie Übelkeit klagten, sprach Headcoach Eiko Potthast an diesem Dienstag von „insgesamt sieben Spielern, die betroffen sind oder waren“. Und das bei einem 14-Mann-Kader.