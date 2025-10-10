Der Kader der SBB Baskets wirkt sehr stimmig. Auf einer Position läuft es aber alles andere als geplant. Am Sonnabend gastieren die Sachsen-Anhalter in Quakenbrück.

Auf die Situation bei den Centern hätte der sportliche Leiter Kevin Magdowski gerne verzichtet.

Magdeburg - Die Situation bei den SBB Baskets könnte derzeit kaum schöner sein. Die rauschende Heimpremiere in der Magdeburger Wolfgang-Lakenmacher-Halle gegen Karlsruhe vor einer Woche hat die Euphorie nach dem Zweitliga-Aufstieg weiter erhöht. Und das Team machte in den ersten beiden Partien einen bemerkenswert starken Eindruck. Es gibt allerdings ein bitteres Thema, das eine Position auf dem Parkett betrifft. „Man braucht manchmal auch Glück“, so der sportliche Leiter Kevin Magdowski. Bei den Centern scheinen die Baskets jedoch derzeit vom Pech verfolgt zu sein.