SBB Baskets Wolmirstedt: Festtag unterm Korb

Zweitliga-Aufsteiger SBB Baskets Wolmirstedt hat den vierten Sieg im vierten Spiel in der Pro B gefeiert. Bill Borekambi war mit 21 Punkten der beste Werfer.

Wolmirstedt - Bill Borekambi wurde gesucht und gefunden, er ist dann mit all seiner Athletik direkt unter den Korb gezogen, er hat jeden Versuch des Gegners, ihm irgendwie den Ball abzujagen, abgeschüttelt. Bill Borekambi hat sich durchgesetzt, er hat 21 Punkte gesammelt, er war der beste Korbjäger der SBB Baskets Wolmirstedt am Samstagabend in der Halle der Freundschaft. Und alle zirka 500 Zuschauer feierten mit ihm ein Fest.