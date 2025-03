Von Klaus Renner - Samswegen - Mit dem sicheren Platz vier in der Tasche muss das Gewichtheber-Sextett des SSV Samswegen am Sonnabend beim AV Speyer Farbe bekennen. Die Bundesliga-Saison 2024/25, die den Bördestemmern zahlreiche verletzte Aktive bescherte, hat bereits vor dem letzten Wettkampftag der deutschen Eliteliga einen versöhnlichen Ausgang gebracht. Und nun steht die Tür zum Bundesliga-Endkampf der besten drei Teams einen winzigen Spalt weit offen. Der Gegner des SSV, der aktuelle Vizemeister und souveräne Vorrunden-Tabellenführer aus Speyer, ist ebenso wie der Chemnitzer AC sicher qualifiziert. Wer das Finaltrio vervollständigen wird, ermitteln Titelverteidiger Germania Obrigheim und Samswegen am letzten Wettkampftag im Fernwettduell. Das setzt allerdings einen Samsweger 3:0-Auswärtserfolg in Speyer bei gleichzeitigem Obrigheimer Punktverlust daheim gegen den TB Roding voraus - eine eher unwahrscheinliche Variante des Sasionausklanges ...

