Miriam Schwermer hat sich mit dem Pokalendspiel der Frauen einen Traum erfüllt. Dabei liegt die Leidenschaft fürs Pfeifen in der Familie.

Miriam Schwermer (in Gelb) ließ sich auch im Pokalfinale nicht aus der Ruhe bringen.

Magdeburg - Womöglich hat Miriam Schwermer nun ein noch besseres Verhältnis zu Alexandra Popp, der Kapitänin des VfL Wolfsburg. Nein, nein, nicht, dass Frau Schwermer das DFB-Pokalendspiel der Frauen am Donnerstag einseitig gepfiffen hätte. Sie hat dieses Endspiel vor 44.400 Zuschauern in Köln sogar sehr souverän geleitet, hat vier Gelbe Karten gezeigt, hat sich behutsam um verletzte Akteurinnen gekümmert. Anders: Miriam Schwermer aus Ballenstedt, pfeifend für Einheit Wernigerode, hat beim 2:0 -Erfolg des VfL gegen Bayern München einen kühlen Kopf bewahrt in dem „definitiv wichtigsten Spiel meiner Laufbahn“, wie sie die Partie bezeichnet hat.