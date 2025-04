René Rast fuhr mit seinem BMW am Mittwoch noch nicht an der Spitze mit.

Oschersleben. - Die ersten Runden sind gedreht, die ersten Zeiten gemessen, die ersten Gefühle der Fahrer für ihre neuen Autos entwickelt. Am Mittwoch fand die Winterpause der DTM nach knapp sechs Monaten ihr Ende. Mit dem ersten offiziellen Testtag des neuen Jahres zelebrierte die Rennserie in Oschersleben ihren Auftakt. Für die Lokalmatadoren vom Team Schubert Motorsport gibt es bis zum Saisonstart an gleicher Stelle in knapp drei Wochen noch ein bisschen was zu tun.