Seit einem Duell mit ihrem ehemaligen Team fiel die deutsche Nationalspielerin Satou Sabally in der WNBA aus. Gegen die Atlanta Dream spielt sie wieder für die Phoenix Mercury und spürt die Pause.

Sabally gibt Comeback in der WNBA

Stand nach 20 Tagen Verletzungspause wieder auf dem Feld in der WNBA: Satou Sabally.

Phoenix - Satou Sabally hat in der WNBA nach 20 Tagen Verletzungspause ihr Comeback gegeben. Die 27 Jahre alte Basketballerin aus Berlin stand bei der 79:90-Niederlage der Phoenix Mercury gegen die Atlanta Dream in der Startaufstellung und verbuchte 13 Punkte. Dazu kamen in den etwas mehr als 20 Minuten Einsatzzeit ein Rebound und eine Vorlage. „Wir haben etwas rostig ausgesehen, aber ich mache mir keine Sorgen deswegen“, sagte Sabally. „Wir werden besser werden.“

Sabally hatte zuletzt am 3. Juli gegen ihr ehemaliges Team, die Dallas Wings, auf dem Feld gestanden und war seither mit einer Verletzung am Knöchel ausgefallen. „Ich habe mich gut gefühlt“, sagte sie nach der Rückkehr auf den Platz. Wegen der Verletzung verpasste Sabally die Teilnahme am All-Star-Spiel der WNBA.

Vor dem Spiel hatten die Mercury Brittney Griner für ihre elf Spielzeiten im Phoenix-Trikot geehrt. Die Olympiasiegerin steht seit dieser Saison bei Atlanta unter Vertrag und erzielte gegen ihr ehemaliges Team 17 Punkte.