Mit Saisonbestzeit über 800 Meter Freistil ist Sarah Köhler aus der Trainingsgruppe des SC Magdeburg in ihr zweites WM-Finale eingezogen.

Gwangju/Magdeburg l Auf die Oberschenkel geklopft, Haltung eingenommen, ins Becken eingetaucht, als Sechstschnellste der Vorläufe wieder aufgetaucht: Sarah Köhler aus der Trainingsgruppe des SC Magdeburg ist am Freitagmorgen souverän ins Finale bei den Weltmeisterschaften in Gwangju (Südkorea) eingezogen. Mit 8:22,95 Minuten über 800 Meter Freistil schwamm die 25-Jährige zu einer Saisonbestzeit.

Im Endlauf am Sonnabend (ab 13 Uhr MESZ) tritt Köhler in prominenter Umgebung an: gegen Olympiassiegerin Katie Ledecky (USA), 400-Meter-Weltmeisterin Ariarne Titmus (Australien) oder 1500-Meter-Goldgewinnerin Simona Quadarella (Italien). Stärkste im Feld war allerdings Leah Smith aus den USA mit 8:17,23 Minuten. "Es wäre schön, wenn ich im Finale eine Bestzeit schwimme", sagte Köhler. Die aktuelle steht seit dem vergangenen Jahr bei 8:20,53 Minuten.

Das mittlerweile neunte Olympiaticket für den Deutschen Schwimmverband (DSV) sicherte indes die 4x200-Meter-Freistilstaffel, in der der Magdeburger Marius Zobel Ersatzmann ist. Mit 7:48,45 Minuten schlugen Poul Zellmann, Rafael Miroslaw, Jacob Heidtmann und Damian Wierling als Siebte an, erfüllten die Tokio-Vorgabe des Weltverbandes Fina und erreichten das Finale am Abend (ab 13 Uhr MESZ). Dann tritt auch Marco Koch über 200 Meter Brust an. Schnellstes Team nach den Vorläufen war Italien mit 7:04,97 Minuten.