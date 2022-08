SCM: Die Euphorie, die Weber trägt

Philipp Weber hat in seiner ersten Saison nach seiner Rückkehr gleich zwei Titel mit dem SC Magdeburg gewonnen. Und auch in den Testspielen zur neuen Serie geht es für ihn und die Grün-Roten siegreich weiter - wie am Mittwochabend in Skanderborg.

Magdeburg - Philipp Weber hat es im vergangenen Jahr am eigenen Leib erfahren: „Ich habe damals selbst gespürt, dass es seine Zeit braucht, um das System zu verinnerlichen“, berichtete der 29-Jährige über seine Rückkehr zum SCM im Sommer 2021 nach achtjähriger Abstinenz. Deshalb ist es „100-prozentig leichter“, nur einen neuen Feldspieler für die neue Saison ins taktische Gefüge zu integrieren. Der neue Spieler heißt Lucas Meister, er ist Kreisläufer. Und er beschäftigt sich in individuellen Einheiten mit seiner neuen Aufgabe in seinem neuen Team. Und in gewisser Weise auch in einer neuen Welt. In der Welt des deutschen Meisters.