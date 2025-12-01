Mit einer starken Magdeburger Riege starten am Dienstag der Kurzbahn-Europameisterschaften in Lublin. Was der Olympiasieger, Weltmeister und Weltrekordler erwartet.

SCM: Märtens & Co. kämpfen um den letzten Glanz des Jahres

Zurück im Titelkampf: Lukas Märtens startet erstmals seit 2021 wieder bei internationalen Kurzbahn-Meisterschaften.

Magdeburg - Seinen letzten Auftritt bei Titelkämpfen auf der kurzen Bahn hatte er vor vier Jahren, daher stammt auch die Bestzeit auf seiner Paradedistanz: Ab diesem Dienstag kehrt Lukas Märtens vom SCM im polnischen Lublin ins 25-Meter-Becken zurück. Als Olympiasieger, Weltmeister und Weltrekordler auf der langen Bahn über die 400 Meter Freistil. Und als offiziell ernannter Ehrenbotschafter der Stadt Magdeburg.