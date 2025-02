Isabel Gose startet beim Freiwasser-Weltcup in Soma Bay am Roten Meer

Magdeburg. - Isabel Gose macht jetzt auch in Freiwasser. Das mag im ersten Moment durchaus überraschen, im zweiten reicht ein Blick in die Vergangenheit, um diesen Einsatz zu verstehen. Denn ihr Trainer Bernd Berkhahn hatte bereits Sarah Wellbrock als Spezialistin für die längsten Beckendistanzen in die Natur und zum Beispiel zur Weltmeisterin in der Teamstaffel 2019 in Gwangju (Südkorea) geführt.