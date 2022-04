SES-Boxabend mit zwei Weltmeister-Machern

Magdeburg - Wenn am Samstag beim SES-Boxabend (23.40 Uhr, ARD) in der Getec-Arena die Fäuste fliegen, sitzt auch Box-Legende Ulli Wegner am Ring. Den WM-Kampf im Halbschwergewicht zwischen Robin Krasniqi und Dominic Bösel lässt sich der 79-Jährige natürlich nicht entgehen. Und das Daumendrücken fällt ihm dabei schwer. „Ich mag beide Trainer sehr. Georg Bramowski war jahrelang als Co-Trainer an meiner Seite. Und Magomed Schaburow versteht sehr viel vom Boxen. Das ist ein absoluter Experte, der seine Boxer sehr gut ausbildet. Er ist außerdem ein guter Taktiker und ein richtiges Schlitzohr“, lobt Wegner.