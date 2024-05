SES-Schwergewichtler sorgt in der Boxwelt für ein weiteres großes Achtungszeichen und löst mit seinem vorzeitigen Sieg gegen den Kubaner Frank Sanchez das Ticket für einen WM-Kampf.

Mageburg/Riad. - „The Leber-King is back“, rief Agit Kabayel beim Siegerinterview den Fans in der Kingdom Arena der saudi-arabischen Hauptstadt Riad zu. Mit zwei knallharten Leberhaken hatte der SES-Schwergewichtler zuvor das Duell mit dem Kubaner Frank Sanchez in Runde sieben vorzeitig beendet.