SES-Halbschwergewichtler Michael Eifert muss sich als Pflichtherausforderer für das Duell um den WM-Titel der IBF seit mehr als einem Jahr gedulden – und bestreitet am Sonnabend einen Aufbaukampf.

Magdeburg. - Mit Waschbrettbauch brachte SES-Kämpfer Michael Eifert am Freitagnachmittag beim Wiegen im Magdeburger Flora-Park die im Halbschwergewicht geforderten 79,7 Kilo auf die Waage. Nach 17-monatiger Pause steigt der 26-Jährige Samstagabend in der Magdeburger Wolfgang-Lakenmacher-Halle wieder in den Ring. Der Venezuelaner Carlos Eduardo Jimenez soll aber nur eine weitere Etappe auf dem Weg zum großen WM-Kampf sein.