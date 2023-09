SES-Boxerin Lara Ochmann kämpft am Samstag in Goslar um die Deutsche Meisterschaft. Halbschwergewichtler Adam Deines bestreitet bei „Harzattack“ den Hauptkampf.

SES-Boxerin Ochmann will bei „Harzattack“ in Goslar ihren ersten Titel

Magdeburg - Im zweiten Anlauf soll es für Lara Ochmann endlich klappen. Die SES-Boxerin steigt morgen in Goslar in den Ring, um sich die deutsche Meisterschaft im Federgewicht zu holen. Gegnerin wird die bisher noch unbesiegte Leonie Giebel (Bielefeld) sein. Die 31-Jährige hat bisher 14 Siege und zwei Unentschieden in ihrer Statistik stehen. Bei Ochmann sind es zehn Siege und zwei Niederlagen.

„Die Erfahrung spricht natürlich für meine Gegnerin. Aber ich habe fleißig trainiert und will endlich einen Titel“, erklärt die 23-Jährige. „Das wird ein echtes 50:50-Duell. Wenn Lara gewinnt, setzt sie ein ganz großes Ausrufezeichen und macht einen großen Schritt nach vorn. Und ich bin sehr optimistisch, dass sie das auch schafft“, schaut Ochmanns Trainer Dirk Dzemski auf den auf zehn Runden angesetzten Kampf.

Ochmann hatte schon Anfang März einen Titel vor den Fäusten. Da kämpfte sie in Dänemark gegen Sarah Mahfoud um den Silver-Gürtel der WBC, unterlag der Lokalmatadorin aber nach Punkten. Dzemski: „Da hat sie viel Erfahrung gesammelt.“ Und Ochmann ergänzt: „Wichtig für den aktuellen Kampf ist, dass es in Dänemark schon mal um einen Titel ging. Da ist die Aufregung jetzt nicht mehr allzu groß.“

Deines klettert als Hauptkämpfer in den Ring

Hauptkämpfer bei der von Hartmut Berge organisierten Veranstaltung „Harzattack“ in der Sporthalle Goldene Aue ist Adam Deines. Der Halbschwergewichtler steigt gegen den Tschechen Ondrej Budera in den Ring. „Ein erfahrener Mann. Und es ist immer schön, Hauptkämpfer zu sein“, so der 32-Jährige, für den sich im August ein attraktiver Kampf in Australien aufgrund der Verletzung seines Gegners zerschlug.

„Echt schade, denn für mich ist er aktuell der beste deutsche Halbschwergewichtler und hat sich einen großen Kampf verdient. Ich hoffe sehr, dass sich da endlich etwas ergibt. Dafür muss er im Rhythmus bleiben und braucht so einen Kampf wie jetzt“, so Trainer Dzemski, der aber vor Budera warnt: „Der ist unangenehm, hat schon Dominic Bösel und Tyron Zeuge geärgert.“

Wichtige Kampfpraxis wollen auch Marlon Dzemski und Robin Rehse sammeln. Dirk Dzemski: „Beide können sich gegen abgezockte Gegner beweisen und Runden sammeln.“

Rund 30 Kilometer von Goslar entfernt fliegen morgen Abend ebenfalls die Fäuste. In der Ilsenburger Harzlandhalle veranstaltet die Hamburger Universum Box-Promotion. Im Hauptkampf duellieren sich Rostam Ibrahim (Essen) und Serhat Güler (Türkei) um den International Silver Gürtel der WBC.