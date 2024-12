Der SES-Coach führt am Sonnabend beim Boxabend in Aschersleben vier seiner Kämpfer in den Ring.

Magdeburg/Aschersleben - Als es vor dem SES-Boxabend in Aschersleben am Freitag beim Wiegen um die Kilos ging, musste Dirk Dzemski gleich vier Mal genau hinschauen. Der 52-Jährige coacht beim Kampfabend am Sonnabend in der Ballhaus-Arena (22.15 Uhr, MDR) ja gleich vier seiner Jungs und muss beim Gang auf die Waage kontrollieren, ob auch die Gegner das Limit korrekt einhalten.