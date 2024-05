Boxen SES-Kämpfer Kabayel siegt mit K.o.

Mit einer überragenden Leistung zwingt Agit Kabayel auch Frank Sanchez in die Knie. In der siebten Runde beendete der SES-Schwergewichtler mit zwei Leberhaken das Duell mit dem Kubaner vorzeitig und hat sich damit für einen WM-Kampf in Stellung gebracht.