Boxen SES-Kämpfer Vogel will mit Heimvorteil den Gürtel verteidigen

SES-Kämpfer Julian Vogel setzt beim WM-Duell in Aschersleben auch auf seine vielen Fans. Am Sonnabend will der 21-Jährige in der Ballhaus-Arena (22.15 Uhr/live im MDR) seinen Junioren-Gürtel der WBO im Superweltergewicht gegen John Bielenberg aus Lübeck verteidigen.