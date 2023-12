Agit Kabayel bringt sich für einen WM-Kampf in Stellung. Mit einer grandiosen Leistung besiegte der SES-Schwergewichtler beim Mega-Event in Saudi-Arabien vorzeitig gegen den Russen Arslanbek Makhmudov.

Magdeburg/Riad. - Als Agit Kabayel in der vierten Runde seinen Gegner Arslanbek Makhmurov erneut schwer am Körper traf, sackte der fast zwei Meter große Riese zusammen - und der Kampf war vorbei. Was für ein Ausrufezeichen des SES-Schwergewichtlers! „Vor dem Kampf haben doch neun von zehn Experten gesagt, dass ich diesen Kampf nicht gewinnen kann. Jetzt habe ich es allen gezeigt und bin der Leber-King“, erklärte der in Bochum lebende Kabayel überglücklich im Ring der Kingdom Arena in Riad.