Steyer/Samswegen - Wunder werden in der heutigen Welt immer seltener. Und so nahm der letzte Wettkampftag in der Hauptrunde der Gewichtheber-Bundesliga auch seinen erwarteten Ausgang. Der SSV Samswegen unterlag erwartungsgemäß beim Tabellenführer AV Speyer mit 727:779,5. Gleichzeitig sicherte sich Meister Germania Obrigheim mit einem vollen Erfolg gegen den TB Roding Hauptrundenplatz drei. Den Endkampf um die deutsche Meisterschaft am 26. April in Heidelberg werden also Speyer, der Chemnitzer AV sowie Obrigheim bestreiten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.