Die Bördestemmer wollen mit einem Erfolg gegen den Aufsteiger ihre Chance auf das Finale um die deutsche Meisterschaft wahren.

Roberto Gutu peilt mit Samswegen eine Punktzahl von deutlich mehr als 800 Punkte an.

Samswegen - Ein interessantes Duell in der Gewichtheber-Bundesliga steht am Sonnabend (18 Uhr) in Samswegen bevor. Der gastgebende SSV 1884 wie auch das Team der Athletenschmiede Kiel, die beide zum ersten Mal überhaupt aufeinandertreffen, waren mit riesigen Erwartungen in diese Saison gestartet. Die Bördestemmer hatten sich das Erreichen des Endkampfes zum Ziel gesetzt. Der ambitionierte Aufsteiger war furios gestartet, hatte aber zuletzt überraschend Federn gelassen.