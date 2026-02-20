Jetzt einschalten
Gewichtheben SSV Samswegen empfängt erstmals die Athletenschmiede Kiel
Die Bördestemmer wollen mit einem Erfolg gegen den Aufsteiger ihre Chance auf das Finale um die deutsche Meisterschaft wahren.
20.02.2026, 18:26
Samswegen - Ein interessantes Duell in der Gewichtheber-Bundesliga steht am Sonnabend (18 Uhr) in Samswegen bevor. Der gastgebende SSV 1884 wie auch das Team der Athletenschmiede Kiel, die beide zum ersten Mal überhaupt aufeinandertreffen, waren mit riesigen Erwartungen in diese Saison gestartet. Die Bördestemmer hatten sich das Erreichen des Endkampfes zum Ziel gesetzt. Der ambitionierte Aufsteiger war furios gestartet, hatte aber zuletzt überraschend Federn gelassen.