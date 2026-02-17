weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  4. SBB Baskets: So schwierig ist die Kaderplanung für die neue Saison

Gerne würden die SBB Baskets Leistungsträger schon für neue Verträge begeistern und potenzielle Verstärkungen locken. Doch das geht aktuell kaum. 

Von Yannik Sammert Aktualisiert: 17.02.2026, 17:59
Noch können Kevin Magdowski und Co. die Kaderplanung der SBB Baskets nicht forcieren.
Noch können Kevin Magdowski und Co. die Kaderplanung der SBB Baskets nicht forcieren. (Foto: Imago Images/Beautiful Sports)

Magdeburg - Häufig sind Vertragsverlängerungen mit viel Arbeit verbunden. Bei Martin Bogdanov – der 33-jährigen Legende der SBB Baskets – nicht. „Es war eine Formsache“, erklärte Sportdirektor Kevin Magdowski. Der Vize-Kapitän und Familienvater fühlt sich pudelwohl, hat auch in der 2. Bundesliga Pro A Glanzmomente. Magdowski bezeichnete die Bekanntgabe des neuen Kontrakts sogar als „Respekt-Zeichen“ und sagte zudem: „Ich gehe davon aus, dass er hier noch lange weitermacht.“