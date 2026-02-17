Gerne würden die SBB Baskets Leistungsträger schon für neue Verträge begeistern und potenzielle Verstärkungen locken. Doch das geht aktuell kaum.

SBB Baskets: So schwierig ist die Kaderplanung für die neue Saison bisher

Noch können Kevin Magdowski und Co. die Kaderplanung der SBB Baskets nicht forcieren.

Magdeburg - Häufig sind Vertragsverlängerungen mit viel Arbeit verbunden. Bei Martin Bogdanov – der 33-jährigen Legende der SBB Baskets – nicht. „Es war eine Formsache“, erklärte Sportdirektor Kevin Magdowski. Der Vize-Kapitän und Familienvater fühlt sich pudelwohl, hat auch in der 2. Bundesliga Pro A Glanzmomente. Magdowski bezeichnete die Bekanntgabe des neuen Kontrakts sogar als „Respekt-Zeichen“ und sagte zudem: „Ich gehe davon aus, dass er hier noch lange weitermacht.“