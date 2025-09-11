Im Leben des Magdeburgers sind 24 Stunden am Tag eigentlich zu wenig. Er ist auf so vielen Ebenen zielstrebig unterwegs. Bei seinem WM-Debüt in Tokio gehört sein Fokus ganz dem Zehnkampf.

Oft gejubelt in diesem Jahr: Till Steinforth hat jeweils Bronze bei der Hallen-EM und -WM gewonnen.

Magdeburg - Till Steinforth musste sich einst selbst zur Geduld zwingen, denn Geduld war nicht gerade seine Stärke. Geduld ließ sich auch nicht mit seinem Charakter sogleich vereinbaren. Denn „Till war schon immer sehr zielstrebig, er hat seine klaren Vorstellungen“, berichtet die Frau Mama. „Ein Tag mit 24 Stunden reicht ihm dafür eigentlich nicht“, ergänzt Doreen Steinforth. Aber offenbar hat ihr Sohn einen Weg und einen Rhythmus gefunden, um all seine Ziele auf die wenige Zeit aufzuteilen. Sonst wäre er nicht derjenige, der Till Steinforth ist. Ein Zehnkämpfer. Ein Architekt. Ein Designer. Nach wie vor ein Student. Ein Tausendsassa eben.