Budapest/Magdeburg - Es ist nicht wirklich ungewöhnlich, wenn Florian Wellbrock mal wieder zu einem deutschen Rekord krault. Ungewöhnlich wird es allenfalls in Anbetracht der Strecke. In seinen Paradedisziplinen hat er es bei der Kurzbahn-Weltmeisterschaft in Budapest nicht geschafft, dafür aber mit 7:31,90 Minuten die Silbermedaille über 800 Meter Freistil gewonnen. Weil er bekanntlich keine Meldezeiten für den Start auf der 25-Meter-Bahn hatte, musste er wie bei seinem Silbergewinn über 1.500 Meter Freistil erneut in einem der langsamen Läufe am Vormittag gegen die Zeit schwimmen. Am Abend dann, im Rennen der größten Wellbrock-Konkurrenten, setzte sich Zalan Sakarny (Ungarn) mit 7:30,56 Minuten durch und vor dem 27-Jährigen vom SCM an die Spitze. Einen deutschen Rekord hat der Magdeburger trotzdem aufgestellt, am Abend zuvor.

