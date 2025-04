Stockholm/Magdeburg - Der Wahnsinn hat einen Namen und ein Resultat. Der Name lautet Lukas Märtens. Das Resultat lautet: 3:39,96 Minuten: Der 23-Jährige vom SC Magdeburg hat am Samstagabend bei den Swim Open den 16 Jahre alten Weltrekord über 400 Meter Freistil gebrochen. Schon im Interview mit der Volksstimme im Januar hatte er die Bestmarke des Hallensers Paul Biedermann in dieser Saison ins Visier gekommen. Biedermann war bei der Weltmeisterschaft 2009 in Rom in 3:40,07 Minuten zum Titel gekrault.

