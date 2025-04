Trotz großer Konkurrenz peilt Schubert Motorsport die Titelverteidigung der Teamwertung an - und träumt sogar von mehr.

Vor dem Auftakt in Oschersleben scheint in der DTM alles offen

Saisonstart in der Börde

Oschersleben. - Es sind große Ziele, mit denen das Team Schubert Motorsport am Wochenende in die neue Saison der DTM startet. Nach dem erfolgreichen Vorjahr mit dem Gewinn der Mannschaftsmeisterschaft ist es logisch, dass die Ambitionen des Rennstalls aus der Börde nicht kleiner werden. Die Titelverteidigung mit dem Team darf es gerne sein. Und auch in der Einzelwertung möchte Schubert mit dem Fahrerduo René Rast und Marco Wittmann angreifen. Aber ist der ganz große Wurf wirklich ein realistisches Szenario?