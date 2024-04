Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Im März sind sie gemeinsam durch den Schneesturm in der spanischen Sierra Nevada zur Mahlzeit gestapft, am vergangenen Mittwoch sind sie gemeinsam durch den Harz gewandert und haben den Hexentanzplatz besucht. Und Lukas Märtens hat den jüngsten Ausflug in Bild und Wort festgehalten. Er schrieb dazu: „Den Tag mit der besten Schwester der Welt verbringen.“ Mit der Schwester ist es doch am schönsten. Mit der Schwester Leonie. So viel zur Familienliebe im Hause Märtens in Magdeburg.