Doha/Magdeburg - Florian Wellbrock hat die erste Enttäuschung bei der Weltmeisterschaft in Doha verarbeitet. Jeannette Spiwoks ist vermutlich an diesem Dienstag in ein Tränenmeer gestürzt. Während der 26-Jährige vom SCM seinen 29. Platz beim Freiwasser-Rennen über die zehn Kilometer mit Blick auf die Sommerspiele in Paris verkraften und erklären konnte, ist für die 25-jährige Würzburgerin der Olympia-Traum geplatzt. Nach ihrem 16. Rang über die olympische Distanz hat Deutschland keinen weiteren Startplatz für das Rennen im August in der Seine erhalten. Somit kämpfen in Frankreich die bereits qualifizierten Leonie Beck, Wellbrock und Oliver Klemet um den Aufstieg in den Olymp.

Spiwoks hätte unter die Top-13 schwimmen müssen, um in Paris sicher dabei zu sein. Zwar erreichte sie als beste Europäerin nach dieser Gruppe das Ziel, doch wurde ihr in diesem Fall die persönliche Qualifikation von Beck zum Verhängnis, weshalb der Britin Leah Crisp als 17. des Rennens der Paris-Startplatz zugesprochen wurde. Doch will der Deutsche Schwimmverband (DSV) die Sache, die vom Weltverband geregelt wurde, nicht auf sich ruhen lassen: „Die ungenauen Formulierungen bei den Qualifikationskriterien führen zu diesen unterschiedlichen Interpretationen. Wir werden uns im Sinne unserer Aktiven diesbezüglich nun rechtlich beraten lassen und dann über unsere nächsten Schritte entscheiden“, erklärte DSV-Sportdirektor Christian Hansmann.

„Es war nur ein Problem mit der Kälte“

Die Gründe für das Resultat Wellbrocks zum WM-Auftakt lassen keinen Interpretationsspielraum zu. Der Olympiasieger brachte am Dienstag in einem wissenschaftlichen Vortrag Licht ins Dunkel seines Abschneidens: Bei den kühlen Wassertemperaturen wie im Hafen von Doha „zentriert sich das Blut im Oberkörper“, so Wellbrock. „Zugleich leiden die Gliedmaßen unter einer Unterversorgung.“ Und daher rührten die muskulären Probleme in den Beinen, die letztlich in Krämpfen gipfelten.

Nach 6,5 Kilometern war deshalb der Medaillenkampf für den Magdeburger beendet. „Davor lief alles nach Plan, und es ist gut zu wissen, dass die Form stimmt“, sagte er und betonte: „Das war kein Fehler in der Vorbereitung, es war nur ein Problem mit der Kälte.“ Viel wärmer als 19,9 Grad an jenem Tag wird das Wasser an diesem Mittwoch, wenn Wellbrock zum Titelrennen über die fünf Kilometer in den Persischen Golf springt (11 Uhr MEZ/Livestream bei eurovisionsport.com), auch nicht sein. Ein Startverzicht war für ihn indes nie ein Thema. Und für die kürzere Distanz gibt es ja ein einfaches Rezept. Wellbrock: „Ich werde dafür sorgen, dass mir nicht kalt wird.“