Galopp Weltmeisterin Boysen: „Ich habe in meinem Sport alles erreicht“
Janina Boysen aus Möser ist Galopp-Weltmeisterin bei den Amateurreiterinnen. Nach dem größten Erfolg ihrer Laufbahn will es die 38-Jährige künftig ruhiger angehen.
Aktualisiert: 29.12.2025, 11:20
Möser - Den 22. November 2025 wird Janina Boysen nicht mehr vergessen. Beim vorletzten Rennen der Fegentri-Weltmeisterschaft für Amateurreiterinnen in Casablanca belegte sie auf dem Pferd City Spirit Fal den siebten Rang. Diese Platzierung bedeutete den vorzeitigen WM-Titel.