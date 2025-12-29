weather regenschauer
  4. Galopp: Weltmeisterin Boysen: „Ich habe in meinem Sport alles erreicht“

Janina Boysen aus Möser ist Galopp-Weltmeisterin bei den Amateurreiterinnen. Nach dem größten Erfolg ihrer Laufbahn will es die 38-Jährige künftig ruhiger angehen.

Von Lukas Reineke Aktualisiert: 29.12.2025, 11:20
In ihrer Laufbahn verbuchte Janina Boysen schon mehr als 60 Siege – hier triumphierte sie auf Emmeci am diesjährigen Buß- und Bettag in Dresden. Foto: Frank Sorge/galoppfoto.de

Möser - Den 22. November 2025 wird Janina Boysen nicht mehr vergessen. Beim vorletzten Rennen der Fegentri-Weltmeisterschaft für Amateurreiterinnen in Casablanca belegte sie auf dem Pferd City Spirit Fal den siebten Rang. Diese Platzierung bedeutete den vorzeitigen WM-Titel.