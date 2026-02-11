Das siebte Olympia-Gold ist für Tobias Wendl und Tobias Arlt nur noch schwer greifbar. Das zweite deutsche Duo mit Toni Eggert und Florian Müller war hauchdünn schneller. Doch auch nur auf Rang vier.

Cortina d'Ampezzo - Tobias Wendl und Tobias Arlt haben nur noch geringe Chancen auf ihren siebten Olympiasieg im Rodeln. Das Duo aus Berchtesgaden und Königssee hat nach einer leicht unruhigen ersten Fahrt 0,101 Sekunden Rückstand auf die führenden Amerikaner Marcus Müller und Ansel Haugsjaa und landete damit vor dem entscheidenden zweiten Lauf auf Platz fünf. Vier Tausendstelsekunden schneller war das zweite deutsche Duo Toni Eggert/Florian Müller (WSV Oberhof/WSC Erzgebirge Oberwiesenthal), das auf Rang vier liegt.

Für die Überraschung sorgte das US-Duo, das überraschend den Bahnrekord der Österreicher Thomas Steu und Wolfgang Kindl noch knackte. Die mit Startnummer acht ins Rennen gegangenen Italiener Emanuel Rieder und Simon Kainzwaldner fuhren mit einer blitzsauberen Fahrt noch auf Rang drei vor.

Cheftrainer Patric Leitner, selbst 2002 mit Alexander Resch Olympiasieger im Doppel, gab vor dem Rennen das Motto aus: „Ich möchte, dass sie das Herz in die Hand nehmen, alle.“ Doch das Doppelsitzer-Rennen im neu gebauten Cortina Sliding Centre war so spannend wie selten.