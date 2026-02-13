Max Langenhan ignoriert nach seinem Olympiasieg aus Versehen einen Anruf von Friedrich Merz. Der Kanzler richtet sich via Videobotschaft an den Rodel-Olympiasieger - mit forschen Worten.

Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz nimmt es mit Humor, dass Rodel-Olympiasieger Max Langenhan seinen Anruf weggedrückt hat. In einer Videobotschaft richtete sich Merz direkt an den zweimaligen Goldmedaillengewinner der Winterspiele in Italien. „Das war ja eine schöne Geschichte“, sagte Merz. „Beim nächsten Mal gehst du ran.“ Er wünsche der deutschen Mannschaft bei Olympia noch viel Erfolg. „Die Rodler machen einen super Job und du ganz besonders. Ich freue mich auf unsere nächste Begegnung“, sagte Merz.

Langenhan hatte nach eigenen Angaben nach seinem Sieg vor einigen Tagen einen Anruf von einer unbekannten Nummer erhalten, diesen aber weggedrückt, weil er gerade ein Gratulationsvideo der Reality-Stars Carmen und Robert Geiss ansah und die Nummer nicht gespeichert hatte. Er habe „den Anruf weggewischt. Und es hat sich rausgestellt: Das war Friedrich Merz“, erzählte der 26-Jährige.

„Nicht überraschend und überhaupt nicht schlimm“

Bei Instagram schrieb Langenhan einen Kommentar unter das Video von Merz. „Nummer ist gespeichert! Freu mich auf den nächsten Anruf lieber Friedrich.“

Zuvor hatte bereits ein Regierungssprecher erklärt, dass sich Langenhan nicht grämen müsse. „Im Gegenteil, Herr Langenhan und alle anderen Athletinnen und Athleten, die solch hervorragende Leistungen bei Olympischen Spielen erbringen, haben unser aller Respekt und Bewunderung verdient. Der Bundeskanzler wollte ihm das persönlich ausdrücken, dass aber ein Goldmedaillengewinner nicht jederzeit telefonisch verfügbar ist, ist jetzt auch nicht überraschend und überhaupt nicht schlimm“, erklärte der Sprecher.

Doch noch ein Kontakt?

Er sei guter Dinge, dass es in nächster Zeit noch zu einem Kontakt zwischen Sportler und Kanzler kommen werde, sagte der Sprecher. Er wünsche sich, dass es möglichst viele solcher Anlässe gebe, bei denen deutsche Sportler Goldmedaillen gewinnen.

Langenhan lud den Kanzler zum Rodeln ein - auf einen Doppelsitzer-Schlitten. Kommt es zu einem solchen Treffen, soll es nach dpa-Informationen in Winterberg stattfinden. Merz kommt aus dem Sauerland, die Bahn liegt quasi um die Ecke.