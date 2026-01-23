2026 hat sich die Formel 1 einem Facelifting unterzogen. Dafür sind die Testfahrten ganz besonders wichtig. In Barcelona werden aber nur zehn von elf Teams an den Start gehen.

Grove/Barcelona - Das Formel-1-Team Williams erlebt einen Fehlstart in die neue Saison. Der britische Traditionsrennstall muss für die privat organisierten Tests in Barcelona in der kommenden Woche absagen. Es sei „zu Verzögerungen im FW48-Programm gekommen“, teilte Williams mit, während man weiter daran arbeite, „die maximale Leistung des Autos“ herauszuholen. FW48 ist das Kürzel für den neuen Wagen von Williams.

Der Rennstall aus Grove um Teamchef James Vowles werde nun nächste Woche „eine Reihe von Tests durchführen“, darunter auch ein sogenanntes VTT (Virtual Test Track)-Programm, bei dem das Auto in einem Prüfstand gecheckt wird.

Nach Barcelona zweimal Bahrain

Die Formel 1 erlebt in dieser Saison den größten Reglementeinschnitt ihrer jüngeren Grand-Prix-Geschichte mit neuen Motoren sowie kürzeren und schmaleren Autos. Deswegen sind die Testzeiten so wichtig.

Auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya finden vom 26. bis zum 30. Januar von den Teams privat organisierte Tests unter Ausschluss der Medien statt. In der Wüste von Bahrain wird dann noch vom 11. bis zum 13. sowie vom 18. bis zum 20. Februar getestet. Dann will auch Williams wieder dabei sein. Am 8. März findet in Melbourne der erste Grand Prix des Jahres statt.