Das Rodel-Team Individueller Neutraler Athleten (AIN) wird immer kleiner. Der Weltverband schließt weitere Russen vom Weltcup und somit auch von der Olympia-Qualifikation aus.

Lake Placid - Der Rodel-Weltverband FIL hat nach einer erneuten Überprüfung einige Individuelle Neutrale Athleten (AIN) vom Weltcup in Lake Placid ausgeschlossen. „In den vergangenen Tagen hat das unabhängige FIL-Gremium den Status der russischen Rodel-Athleten und ihrer Trainer als AIN (Assistant International) auf Grundlage neu gewonnener Informationen eingehend untersucht und neu bewertet“, heißt es in einer Mitteilung. Demnach erfolgte ein Beschluss, der sofort in Kraft tritt. Um welche Informationen es sich handelt, wurde nicht bekannt.

Nur drei AIN-Athleten in Lake Placid am Start

Somit sind die Athleten Semen Pawlichenko, Alexander Gorbatsewitsch, Sofia Mazur und Ksenia Schamowa sowie die Trainer Sergej Tschudinow und Artem Petrakow gesperrt worden. Bei den Testwettbewerben im Cortina d'Ampezzo Eugenio Monti Sliding Centre waren zuletzt jeweils drei Frauen und drei Männer im Einsitzer-Wettbewerb dabei. Somit gehen bei den Weltcup-Rennen ab diesem Freitag auf der Bahn am Mount van Hoevenberg nur zwei russische Rodler und eine russische Rodlerin an den Start.