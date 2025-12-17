Kurz vor Weihnachten verkünden die Nationen ihre Aufgebote für die Europameisterschaft im Januar. Erwartungsgemäß sind viele Profis des SC Magdeburg dabei. Ein Duo wurde allerdings nicht für das Turnier im eigenen Land berücksichtigt.

SCM-Überraschungen bei der Nominierung für die EM 2026

Lukas Mertens ist der einzige SCM-Profi im deutschen Kader für de Handball-Europameisterschaft 2026.

Magdeburg - Vom 15. Januar bis 1. Februar 2026 wird in Dänemark, Schweden und Norwegen der Handball-Europameister ermittelt. Auch vom SC Magdeburg werden viele Spieler bei der EM Einsatz sein. Allerdings gibt es auch einige Überraschungen bei der Verkündung der jeweiligen Aufgebote.